МИД назвал отчет Нидерландов о катастрофе MH17 серьезным шагом по привлечению виновных к ответственности

Министерство иностранных дел Украины расценивает отчет Совета безопасности Нидерландов о причинах катастрофы самолета «Боинг 777» «Малазийских авиалиний» как существенный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в трагедии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы считаем, что опубликование отчета о падении самолета «Боинг 777» с указанием причин катастрофы и соответствующих рекомендаций является существенным шагом на пути к привлечению к ответственности виновных в этой страшной трагедии", - сказала она.

По словам Бецы, следующий важный шаг - это завершение уголовного расследования, которое сейчас продолжается. Оно проводится совместной следственной группой с участием Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.

Читайте такжеDer Spiegel: как российские СМИ искажают отчет об МН17

"Привлечение к ответственности - это наш приоритет, и сейчас мы работаем в рамках совместной следственной группы вместе с причастными странами по поиску эффективных путей. Это может быть трибунал, это может быть национальная юрисдикция, главное, чтобы это был эффективный механизм привлечения виновных к ответственности", - сказала Беца.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября опубликовал технический отчет о причинах катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

В то же время параллельно в Нидерландах продолжается отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.