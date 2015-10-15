Премьер-министр Австралии: Мы не позволим России издеваться над нами

Об этом сообщает ABC.

Слова главы правительства стали реакцией на отчет по катастрофе Boeing над Донбассом, который накануне обнародовал нидерландский Совбез. В отчете не назвали виновных, впрочем, отметили, что в лайнер попала ракета из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Премьер-министра Австралии возмутил саботаж Россией попытки создания международного трибунала для установления виновных в катастрофе рейса MH17, однако он пообещал не останавливаться в достижении справедливости: "Мы осуждаем решение России блокировать в Совете безопасности ООН решение о создании международного трибунала по катастрофе Boeing над Донбассом. Несмотря на это, совместное расследование Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины продолжится".

"Мы не позволим России издеваться над нами. Австралия и все другие страны, которые разделяют нашу скорбь, сделают все возможное для того, чтобы найти виновных и наказать их", - заверил Тернбулл.

Читайте такжеВ Китае высказываются за объективное расследование катастрофы MH17

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».

Читайте такжеОснователь Bellingcat прокомментировал доклады о катастрофе MH17

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла через детонацию боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине, погибли на месте.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.