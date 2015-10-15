Премьер-министр Австралии: Мы не позволим России издеваться над нами
Австралийский премьер Малкольм Тернбулл на заседании парламента в Канберре заявил, что Австралия не позволит России издеваться над собой.
Об этом сообщает ABC.
Слова главы правительства стали реакцией на отчет по катастрофе Boeing над Донбассом, который накануне обнародовал нидерландский Совбез. В отчете не назвали виновных, впрочем, отметили, что в лайнер попала ракета из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Премьер-министра Австралии возмутил саботаж Россией попытки создания международного трибунала для установления виновных в катастрофе рейса MH17, однако он пообещал не останавливаться в достижении справедливости: "Мы осуждаем решение России блокировать в Совете безопасности ООН решение о создании международного трибунала по катастрофе Boeing над Донбассом. Несмотря на это, совместное расследование Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины продолжится".
"Мы не позволим России издеваться над нами. Австралия и все другие страны, которые разделяют нашу скорбь, сделают все возможное для того, чтобы найти виновных и наказать их", - заверил Тернбулл.
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Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.
Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».
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В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла через детонацию боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».
По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.
Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине, погибли на месте.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.