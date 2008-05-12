Яценюк спросил у Пинзеника, где изменения в бюджет-2008

В Верховную Раду до сих пор не внесен законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сегодняшнем Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что у него состоялся разговор с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ, который объясняет невнесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады тем, что правительство ожидает решение Конституционного Суда Украины о соответствии действующего закона о госбюджете-2008 год Конституции Украины.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что на рассмотрение парламента не внесен проект программы социально-экономического развития Украины.