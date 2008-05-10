Блок Кличко требует не допустить застройки Ботанического сада в Киеве

Блок Виталия Кличко требует не допустить застройки Центрального ботанического сада НАН Украины им. Гришко в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока, по словам члена Блока Кличко - бывшего главы Печерской райгосадминистрации - Анатолия КОВАЛЕНКО, нынешняя столичная власть готовит к продаже землю Зверинецкого холма близ и на территории Центрального ботанического сада НАН Украины им. Гришко с целью последующей застройки.

Он отметил, что это может уничтожить знаменитую Липовую аллею, которая находится на территории сада, и разрушить еще неисследованные пещеры времен Киевской Руси. Кроме того, сказал А.КОВАЛЕНКО, строительство на почвах Зверинецкого холма, которые могут образовывать оползни, могут разрушить территорию Ботанического сада и прилегающих жилых домов.

По его информации, сегодня готовятся соответствующие разрешительные документы для осуществления землеотвода 12 участков возле ограждения Центрального ботанического сада НАН Украины со стороны Бастионного переулка и улицы Мичурина, а также непосредственно на территории Ботанического сада – от ограды до Липовой аллеи.

А.КОВАЛЕНКО напомнил, что Ботанический сад на Печерске имеет статус ландшафтного заповедника. следовательно, отчуждение даже малейшей части его территории - прямое нарушение закона о природном заповедном фонде Украины.

Экологическая комиссия Киевсовета, которую возглавляет А.КОВАЛЕНКО, требует от правоохранительных органов принять действенные меры для недопущения нарушений природоохранного и земельного законодательства возле уникального ландшафтного заповедника.

„Когда Блок Кличко победит на выборах, то одним из наших первых шагов будет запрещение строительства в историческом центре города, что предусмотрено программой блока „Лицом к киевлянам”, а киевская власть будет находиться под постоянным контролем общества”, - заявил А.КОВАЛЕНКО.