Свыше 93 тысяч участников АТО принимали участие в боевых действиях - Порошенко
Свыше 93 тысяч участников Антитеррористической операции непосредственно участвовали в боевых действиях и имеют право на получение соответствующего статуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Всеукраинского форума участников АТО заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Почти 108 тысяч участвуют в АТО. Более 93 тысяч являются непосредственными участниками боевых действий и имеют право на получение соответствующего статуса. Из них 90% этим правом воспользовались и оформили удостоверения участников боевых действий», - заявил он.
Президент также отметил, что в военном бюджете 2016 года будет предусмотрено значительное увеличение денежного обеспечения украинских военных.
Читайте такжеСостояние прекращения огня на Донбассе перешло в перемирие – Порошенко
Он добавил, что за 6 очередей мобилизации на военную службу пришли 210 тысяч украинцев.