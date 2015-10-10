Свыше 93 тысяч участников АТО принимали участие в боевых действиях - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Всеукраинского форума участников АТО заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Почти 108 тысяч участвуют в АТО. Более 93 тысяч являются непосредственными участниками боевых действий и имеют право на получение соответствующего статуса. Из них 90% этим правом воспользовались и оформили удостоверения участников боевых действий», - заявил он.

Президент также отметил, что в военном бюджете 2016 года будет предусмотрено значительное увеличение денежного обеспечения украинских военных.

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Он добавил, что за 6 очередей мобилизации на военную службу пришли 210 тысяч украинцев.