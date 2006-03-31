Участники митинга в Севастополе требовали пересчета голосов

На митинге в Севастополе активисты и сторонники БЮТ и СПУ сегодня подчеркивали «массовые и системные фальсификации выборов в городской совет» и требовали от городской территориальной избирательной комиссии пересчета голосов избирателей по всем избирательным участкам.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ, который на выборах возглавлял избирательный список БЮТ, во время выступления на митинге заявил, что при проведении выборов и подсчета голосов стало понятно, что «массово фальсифицируются итоги выборов». По его словам, ряд фактов о нарушениях изложен в судебных исках и жалобах партий в прокуратуру, «судом уже отменены по 19 участкам итоги голосования, и мы настаиваем на том, чтобы было принято решение ГТИК о пересчете голосов по всем без исключения участкам Севастополя».

В резолюции митинга, собравшего около 200 человек (в митинге приняли участие и трое заместителей главы горгосадминистрации), отмечается, что «определенные политические силы снова пытаются подтасовать результаты свободного волеизъявления севастопольцев, в результате мы можем получить сфальсифицированный городской совет, который будет нелегитимным». Участники митинга решили обратиться к Президенту Украины, главе ЦИК, Генеральному прокурору Украины с просьбой «сделать все, чтобы законность победила на выборах в Севастополе путем пересчета голосов на всех избирательных участках города». Политические силы - организаторы митинга считают также необходимым обобщить нарушения, обнаруженные всеми политическими партиями и блоками во время выборов, и продолжить их рассмотрение в судах. Участники митинга также предложили всем политическим силам города объединиться в Общественный совет, «который вместе с журналистами будет следить за пересчетом голосов».