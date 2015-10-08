Участники инициативы "21 ноября" обратились к украинцам относительно местных выборов

В своем обращении участники подчеркивают, что в обществе есть ожидания и впечатления, что следующие местные выборы будут наиболее брутальными за последние годы. "Эти ожидания постоянно поддерживаются, с одной стороны, поведением украинских политиков, и это находит свое отражение в ходе предвыборной борьбы. В то же время, с другой стороны, такие ожидания подогреваются антиукраинскими агентами, которые таким образом пытаются подорвать доверие к демократии в Украине как таковой", - говорится в документе.

Инициатива призывает все политические силы, которые идут на выборы — как парламентские партии, так и внепарламентскую оппозицию и новые политические имена — определить новые правила политической борьбы эпохи, которая началась Революцией Достоинства. "Во время войны и кризиса, во время наибольших угроз украинской государственности и самому существованию украинской политической нации политики должны сознательно отказаться от применения грязных избирательных технологий, от подкупа избирателей, использования административного ресурса и тому подобное", - подчеркивают в Инициативе.

Также участники обратились к избирателям: "Мы призываем всех граждан Украины, делая свой выбор, думать о завтрашнем дне и судьбе последующих поколений. Мы будем всячески пропагандировать принципы честных выборов и тех, кто их придерживается. Мы сделаем все возможное, чтобы общество знало имена нарушителей и презирало их. Мы призываем всех сознательных граждан вместе с нами приобщиться к этой работе".

"Как люди, хорошо знающие социальную ситуацию в Украине, мы предупреждаем политиков — и власть, и оппозицию: грязные выборы для огромного количества наших соотечественников станут последней каплей, которая начнет неуправляемый и жесткий процесс «борьбы за справедливость» так, как это люди понимают. Это используют для достижения своих целей и враги Украины. Последствия этого процесса могут быть смертельными для украинской государственности. Честные и прозрачные местные выборы должны стать достойным вкладом и политиков, и остальных граждан в преодоление системного кризиса в Украине и построение демократического государства богатых и счастливых людей", - подытожили в Инициативе.

Примечание. Инициатива «21 ноября» не является политической организацией и не принимает участия в выборах.

Винницкий Михаил, Владимир Вятрович, Давтян Ваче, Дацюк Сергей, Длигач Андрей, Сергей Жадан, Захаров Евгений, Зисельс Иосиф, Саид Исмагилов муфтий, Карабиц Кирилл (мол.), Вахтанг Кипиани, Коваленко Георгий протоиерей, Коваль Александр, Кожемяко Всеволод, Саша Кольцова, Ксенофонтов Александр, Курков Андрей, Кутовой Дмитрий, Руслана Лыжичко, Юрий Логуш, Пасько Даниил, Пекар Валерий, Светлана Ройз, Ярослав Рущишин, Сеитаблаев Ахтем, Сыч Виталий, Ткаченко Александр, Троицкий Влад, Уткин Евгений.

Об Инициативе «21 ноября». Инициатива «21 ноября» была создана 21 ноября 2014 года в годовщину начала событий на Майдане. Участники Инициативы «21 ноября» объединились для утверждения в Украине европейских ценностей и распространение в мире украинских ценностей. В состав объединения вошли 37 самых выдающихся представителей украинской науки, искусства, предпринимателей, религиозных и общественных деятелей, представителей различных национальностей и конфессий. Участники Инициативы «21 ноября» реализуют собственные проекты и оказывают всестороннюю поддержку другим проектам в направлениях медиа, культуры, образования, общества, науки и инноваций, влияющих на развитие европейских ценностей у современных украинцев.