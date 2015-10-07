На Донетчине задержана крупная партия лекарств для боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе села Розовка Ясиноватского района Донецкой области задержали микроавтобус с крупной партией лекарств - на сумму свыше 400 тыс. грн.

Как говорится в сообщении СБУ, водитель автомобиля пытался проехать на временно оккупированную террористами "ДНР" территорию вне пункта пропуска. По оперативной информации, большая часть медикаментов адресовалась непосредственно незаконным вооруженным формированиям боевиков, остальные планировалось реализовывать по максимально завышенным ценам местным жителям. Читайте такжеСБУ задержала двух вооруженных боевиков "ДНР" "Общая стоимость изъятых сотрудниками спецслужбы лекарственных средств составляет более 400 тыс. грн", - говорится в сообщении. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности организаторов отправления груза. Читайте такжеВ Краматорске задержали информатора боевиков, который пытался собрать данные о штабе АТО

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