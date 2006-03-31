С понедельника ”Наша Украина” начнет новый этап

С начала следующей недели блок «Наша Украина» начнет новый этап переговоров по созданию коалиции с политическими силами, прошедшими в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Крыму сообщил журналистам первый номер в списке блока “Наша Україна”, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ.

По его словам, по поручению Президента проведен первый круг консультаций. «Я очень доволен их уровнем, тем, что все политически силы думают о будущем Украины. Все говорят о стратегии. Это существенные изменения по сравнению с 2002 годом. С понедельника начнется второй круг консультаций, уже более приближенных к конечным результатам выборов», – отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, речь уже будет идти о принципах, на которых будет строиться коалиция. В первую очередь, это касается демократической коалиции, под которой подразумевается СПУ, БЮТ и «Наша Украина». «Но также интенсивно ведутся переговоры с Партией регионов, и я не исключаю сотрудничество с Компартией также. Я не ожидал такой серьезной профессиональной работы, какая была проведена, к примеру, СИМОНЕНКО», – отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он сообщил, что в понедельник, 3 апреля, намерен встретиться с социалистами, а во вторник – с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.