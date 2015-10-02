ОБСЕ фиксирует скопление тяжелой техники в подконтрольных боевикам районах

"Беспилотный летательный аппарат СММ наблюдал концентрацию тяжелых вооружений в контролируемых ДНР областях в нарушение соответствующих линий отвода", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в пятницу, передает РИА Новости.

Читайте такжеБоевики готовы освободить из плена 30 украинских военных - волонтер

Согласно отчету, 20 боевых танков были замечены в районе Солнцева (59 километров к северо-востоку от Мариуполя), батарея из шести самоходных гаубиц — в области Раздольного (64 километра к северо-востоку от Мариуполя), семь танков и как минимум 14 боевых машин пехоты, а также 17 грузовиков военного типа — около Комсомольского (73 километра к северо-востоку от Мариуполя). Кроме того, БПЛА миссии обнаружил присутствие более 64 танков на полигоне ДНР в районе Тернового в 56 километрах от Донецка, добавляется в сообщении.