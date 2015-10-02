Кремль приказал боевикам на Донбассе максимально легализовать "выборы" - Тымчук

Лидеров группировок "ЛНР" и "ДНР" обязали сделать "выборы" на Донбассе максимально легальными. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По данным Тымчука, российские кураторы потребовали от лидеров "ЛНР" пригласить в состав т.н. "международной миссии наблюдателей" за выборами в "местные органы власти ЛНР" следующих иностранных представителей:

• депутата Европейского парламента Сотироса Зарианопоулуса (Mr. Sotirios Zarianopoulos) (Коммунистическая партия Греции);

• депутата Европейского парламента Милослава Рансдорфа (Mr. Miloslav Ransdorf) (Коммунистическая партия Чехии);

• депутата Немецкого Бундестага Андрея Гунько (Mr. Andrej Hunko) (Группа Объединенных левых Европы);

• депутата Немецкого Бундестага Вольфганга Герке (Mr. Wolfgang Gerke);

• депутата Греческого Парламента Георгиоса Лампроулиса (Mr. Georgios Lamproulis);

• доктора Джозефа Скала (Dr. Josef Skála);

• Ральфа Т. Ниемеера (Mr. Ralph T. Niemeyer).

Как сообщалось, незаконные выборы на Донбассе боевики планируют провести 18 октября и 1 ноября. Напомним, сегодня в Париже состоится встреча "нормандской четверки", в рамках которой планируют обсудить возможность проведения "выборов" на временно оккупированной территории востока Украины.