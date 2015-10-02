"Наш край" не пускают на выборы на Волыни и Житомирщине - заявление партии

В партии отметили, что члены избирательных комиссий не смогли четко объяснить причины отказа в регистрации кандидатов. «Власть пытается не допустить к выборам реальных конкурентов», - заявляют в «Нашем крае». За отказ в регистрации «Наш край» подал иски в окружные административные суды в Житомирской и Волынской областях.

«Такие действия со стороны областных избирательных комиссий только подтверждают тот факт, что власть пытается любым путем помешать представителям других политических сил баллотироваться на выборах в местные советы. Особенно тем, которые имеют высокую поддержку местных общин и могут составить реальную конкуренцию провластным кандидатам», - заявляют в партии. «Наш край» надеется, что суд установит справедливость и обеспечит соблюдение действующего законодательства, которое предусматривает свободное и беспрепятственное участие политических партий и их кандидатов в выборах.

Партия «Наш край» заявляет о намерении всеми доступными методами бороться за свое право участвовать в выборах и призывает власть и другие политические силы не применять меры административного и иного давления во время избирательной кампании, а также придерживаться принципа прозрачности, чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан на местных выборах.

В политической силе отмечают, что это очередной случай давления на партию с целью отстранить ее от участия в избирательном процессе.

Так, 1 октября Херсонская городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в городские головы Херсона представителю «Нашего края» Владимиру Сальдо, который 10 лет возглавлял город.

Ранее в Лисичанске (Луганская область) и Старосамборском районе (Львовская область) избиркомы отказали в регистрации списков кандидатов в депутаты городского и районного советов от партии «Наш край» якобы из-за неполного комплекта документов. В Запорожье областная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатов от партии «Наш край» на выборах в Запорожской областной рады. Партия обратилась в суд, однако параллельно с судебным разбирательством областная избирательная комиссия все же зарегистрировала кандидатов от «Нашего края».