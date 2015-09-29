Корбан: правоохранители препятствовали делегации партии "УКРОП" возложить цветы в Бабьем Яру

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Мы пришли со своей делегацией возложить цветы к памятнику в Бабьем Яру. Здесь все было огорожено забором, а не рамкой, и никого не пускали. Сказали, что здесь происходила церемония для каких-то отдельных лиц, очевидно тех, которые работают на государство. То есть у них какой-то особый режим посещения памятника", - сообщил Корбан.

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Он подчеркнул, что правоохранители не пропускали делегацию больше часа, мотивируя свои действия определенным законом о проведении подобных мероприятий.

Комментируя ситуацию с задержкой возложения цветов, Корбан заявил: "Мы считаем, что это кощунство".

Справка УНИАН. Сегодня в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" по случаю 74-й годовщины начала расстрелов в Бабьем Яру проходит церемония памяти жертв трагедии.

День памяти жертв Бабьего Яра традиционно проводится в конце сентября - в дни, когда начались массовые расстрелы, и посвящается всем погибшим в годы оккупации Киева, людям разных национальностей и конфессий, военнопленным, украинским патриотам, мирным жителям города.

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов фашистскими оккупантами мирного населения и советских военнопленных, евреев и цыган по этническому признаку. В частности, приводятся данные, что только в течение 29 и 30 сентября 1941 года здесь расстреляли почти 34 тысячи евреев. Также в Бабьем Яру казнили подпольщиков, членов Организации украинских националистов, среди которых и известная украинская поэтесса Елена Телига.

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались вплоть до освобождения Киева от оккупантов. В 1946 году во время Нюрнбергского процесса специальная государственная комиссия по расследованию нацистских преступлений во время оккупации Киева сообщила, что Бабий Яр стал могилой для почти 100 тысяч жертв.