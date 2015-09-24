В США заявили, что вето России ставит под угрозу законность Совбеза ООН

США и другие страны-единомышленники могут потерять доверие к Совбезу ООН и начать действовать самостоятельно, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Guardian.

Отмечается, что Россия использовала свое право вето четыре раза для блокирования резолюций по Сирии, которые Москва рассматривает как угрозу своему союзнику Башару аль-Асаду.

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Москва также препятствовала международным действиям в отношении войны в Украине, где она является стороной конфликта.

"А если так будет продолжаться и не только в случае Сирии и Украины, тогда появляется риск для статуса Совета безопасности, авторитета и его функции международного арбитра в вопросах безопасности, к которому нужно обращаться", - сказала постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.

Франция предлагает ввести механизм блокировки вето постоянных членов Совбеза ООН, если речь идет о геноциде или массовых зверствах. Идею поддержали многие постоянные члены Совета безопасности ООН, но Россия категорически против.

Ранее УНИАН сообщал, что уже 67 стран поддержали инициативу воздержания от права вето в Совете Безопасности ООН в случаях, когда конфликты приобретают особую жесткость.