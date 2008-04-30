О ком из киевских кандидатов чаще всего вспоминают СМИ (исследование)

Львиная доля внимания за неделю ведущих телеканалов, газет, интернет-сайтов и FM-станций была посвящена ныне действующему мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его блоку.

Об этом свидетельствуют данные общеукраинского мониторинга, проведенного с 21 по 27 апреля по методу контент-анализа, экспертного анализа содержания информационных сообщений, проведенного ассоциацией «Общее пространство» и Комитетом «Равенство возможностей», представленные на пресс-конференции председателем комитета «Равенство возможностей» Александром ЧЕКМЫШЕВЫМ.

Он отметил, что основные объемы эфирного времени, посвященные теме выборов Киевского городского председателя и депутатов горсовета, были выдержаны преимущественно в нейтральной тональности.

«Абсолютным лидером по объему эфирного времени на протяжении недели оставался Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ», – отметил А.ЧЕКМЫШЕВ.

По его словам, лишь в нейтральной тональности телеканалы вспоминали его более чем вдвое активнее, чем всех других основных кандидатов вместе взятых.

А.ЧЕКМЫШЕВ также отметил, что по позитивной тональности лидером также был Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ – в «позитиве» его представляли почти в шесть раз активнее Александра ТУРЧИНОВА.

Больше всего негативной тональности было в адрес Виталия КЛИЧКО – более чем в два раза больше по сравнению с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и А.ТУРЧИНОВЫМ, более чем втрое по сравнению с Александром ОМЕЛЬЧЕНКО и почти в 20 раз больше, чем у Николая КАТЕРИНЧУКА.

Кроме того, по словам А.ЧЕКМЫШЕВА, Блок Черновецкого также был абсолютным лидером внимания телеканалов – в нейтральном свете его представляли более чем в десять раз активнее БЮТ, в 17 раз активнее Блока Кличко и в 100 раз активнее блока НУ-НС.

Лидерами негатива были БЮТ и Блок Кличко.

А.ЧЕКМЫШЕВ отметил, что по сравнению с телевидением пресса была значительно более поляризованной в своих симпатиях.

В частности «лидером позитива» был Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ – в позитивной тональности пресса представляла его более чем втрое активнее А.ТУРЧИНОВА, в шесть раз – чем Виктора ПИЛИПИШИНА, почти в семь раз активнее В.КЛИЧКО, в 18 раз - чем А.ОМЕЛЬЧЕНКО и в 352 раза активнее по сравнению с Н.КАТЕРИНЧУКОМ.

Относительно нейтральной тональности, то здесь тенденция сохранялась, однако не с таким «разрывом».

Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в нейтральном свете представляли почти в 1,5 раза активнее, чем Н.КАТЕРИНЧУКА и А.ТУРЧИНОВА, втрое – чем А.ОМЕЛЬЧЕНКО и более чем в 5 раз активнее, чем В.ПИЛИПИШИНА и В.КЛИЧКО.

Лидерами «негатива» с почти одинаковыми объемами газетной площади были В.КЛИЧКО, А.ТУРЧИНОВ и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Почти аналогично были представлены в прессе партии и блоки. Лидером внимания газет в нейтральной и позитивной тональности был Блок Черновецкого. В частности в нейтральном свете эта политическая сила была представлена почти вчетверо активнее блока НУ-НС, более чем в семь раз - чем Блок Катеринчука, почти в 23 раза активнее, чем Блока Кличко, Блок Омельченко и БЮТ. И более чем в 60 раз активнее, чем Блок Литвина.

Блок Черновецкого также был лидером позитивной информации – более чем в четыре раза опережая Блок Кличка, в шесть – БЮТ, и более чем в 26 раз – Блок Омельченко. Лидерами негатива были БЮТ и Блок Кличко.

А.ЧЕКМЫШЕВ отметил, что освещение выборов Киевского мэра и депутатов горсовета интернет-сайтами было наиболее поляризованным. Абсолютным лидером по объемам негативной тональности был Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Информации «в негативе» о нем было более чем вдвое больше, чем о В.КЛИЧКО, втрое - чем об А.ТУРЧИНОВЕ и в 26,6 раза больше, чем об А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Лидерами нейтральной тональности были В.КЛИЧКО и А.ТУРЧИНОВ, а в «позитиве» наиболее активно были представлены Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, В.ПИЛИПИШИН и В.КЛИЧКО.

А.ЧЕКМЫШЕВ считает, что это объясняется тем, что аудитория интернет-сайтов - преимущественно люди молодого возраста, достаточно активные и с нормальным образованием, и настроенные достаточно критически, поэтому достаточно критически выглядит контент.

Подобные тенденции прослеживались в интернет-медиа относительно партий и блоков.

Блок Черновецкого был абсолютным лидером по объемам нейтральной, позитивной и негативной информации.

По словам А.ЧЕКМЫШЕВА, подобно телевидению, ведущие FM-станции распространяли информацию о выборах киевского мэра и депутатов горсовета преимущественно в нейтральной тональности.

Лидером внимания FM-станций в «нейтрале» был Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Его представляли вдвое активнее, чем А.ТУРЧИНОВА, В.ПИЛИПИШИНА и В.КЛИЧКО.

Кроме того, лишь Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ведущие FM-станции представляли в позитивной тональности, и только А.ТУРЧИНОВА – в негативной.

Относительно представления политических сил, то нейтральной информации о Блоке Черновецкого было втрое больше, чем о Блоке Кличко, в шесть раз - чем о БЮТ и в 10 раз больше, чем о Блоке Омельченко.

Лидерами негатива были Блок Кличко и БЮТ.