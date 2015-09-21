Шокин объяснил, почему до сих пор не арестован Клюев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

Генпрокурор заявил, что никакого "списка Шокина" для задержания депутатов не существует. Вместе с тем, он отметил, что существует проблема на законодательном уровне.

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"Меня обвинили в том, что Клюев не был арестован... Мы 16 июня этого года предоставили представление на его задержание и арест. До сих пор, к сожалению, парламент не рассмотрел это представление", - заявил Шокин.

Генпрокурор подчеркнул, что парламент должен принять закон, чтобы исключить такие случаи.

"Было бы очень хорошо с их стороны, наших депутатов, отменить свою неприкосновенность", - подчеркнул Шокин.

Он сообщил, что проведет встречу с народными депутатами для обсуждения процедуры задержания того или иного депутата, привлечения к ответственности. "Я вообще не буду давать представление, потому что это нонсенс... Поэтому я уверен, что нужно срочно этот вопрос решить на законодательном уровне, и если нет, то отменить депутатскую неприкосновенность", - отметил Шокин.