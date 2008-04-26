Начальник порта «Южный» заявляет о силовом захвате предприятия

В пятницу вечером осуществлен силовой захват порта «Южный» большой группой неизвестных молодых людей, в составе которых был один из бывших руководителей этого порта Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Об этом заявил журналистам начальник порта Юрий КРУК.

В ходе потасовки в здании управления порта участники захвата, в том числе активисты пророссийской организации «Единое отечество» во главе с Валерием КАУРОВЫМ, выбивали двери, окна и заняли кабинет начальника порта Ю.КРУКА.

Как сообщил Ю.КРУК, ему было предъявлено решение Ворошиловского райсуда города Донецка, согласно которому начальником порта признавался бывший заместитель начальника порта по социальным вопросам В.ВАСИЛЬЕВ, который в сентябре 2007 года руководил портом.

Ю.КРУК считает, что «произошел силовой захват порта, поскольку решения суда необходимо было предъявлять руководству Минтранссвязи, согласно которому главе ведомства надлежало издать приказ о назначение нового руководства порта».

Напомним, силовые попытки смены начальства в порту предпринимались также в сентябре минувшего года. Тогда руководство концерна "Укрморпорт" назначило В.ВАСИЛЬЕВА исполняющим обязанности начальника порта.

Ю.КРУК возглавил предприятие в нынешнем месяце, став победителем конкурсного отбора.