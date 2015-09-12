Заявление КИУ относительно избирательных прав переселенцев является субъективным и "отдает" пропагандой - Пилипенко

Об этом заявил Представитель Украины в Венецианской комиссии, первый заместитель председателя партии "Возрождение" Владимир Пилипенко.

"Данное заявление содержит не только своеобразную трактовку избирательных прав переселенцев на местных выборах, несмотря на то, что оно четко предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". В своем заявлении Комитет избирателей Украины фактически делит людей на два сорта и создает условия для роста социальной напряженности в обществе. А сравнение внутренне перемещенных лиц с лицами, отбывающими наказание, вообще выходит за рамки морали и здравого смысла", - подчеркнул Владимир Пилипенко.

Он также добавил, что в заявлении КИУ четко прослеживается субєктивний подход и подмена правовых понятий.

"Заявление содержит признаки настоящей пропаганды, задача которой убедить общество, что переселенцы не должны принимать участие в местных выборах. Такая позиция КИУ не имеет ничего общего с европейскими стандартами, демократией и уважением к правам человека. Напомню, что Европа в лице господина Томбинского признает переселенцев членами соответствующих территориальных общин, и призывает предоставить возможность проголосовать на местных выборах. Впрочем КИУ игнорирует позицию Европы, а, похоже, занимается политикой", - заявил Представитель Украины в Венецианской комиссии.

Читайте такжеЦИК объявила начало избирательного процесса депутатов местных советов среди первых объединенных общин

"Мнение европейских институтов является противоположной к позиции Комитета избирателей Украины. Хочу также сообщить, что вопрос участия переселенцев в местных выборах находится под пристальным вниманием Мониторингового комитета ПАСЕ, который также придерживается позиции относительно того, что Украина должна обеспечить участие временно перемещенных лиц в местных выборах. На днях эту проблему озвучили докладчики Мониторингового Комитета ПАСЕ, содокладчики по Украине Жан-Клод Миньон и Хорди Хукла. Скрыть от Европы это вопрос не получится", - подчеркнул Владимир Пилипенко.

Напомним, в пятницу Комитет избирателей Украины сделал заявление, в котором выступил против законов, которые дают право временно перемещенным лицам принять участие в местных выборах.