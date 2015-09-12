Соболев возложил ответственность за коррупцию в Украине на Порошенко и Яценюка

Об этом заявил народный депутат Егор Соболев в эфире политического ток-шоу Шустер Live на канале "1+1", передает ТСН.

Политик заявил, что в Украине есть отдельные руководители областей, которые не просто не воруют, а пытаются сломать коррупционные схемы. "Но все это нивелируется на уровне президента и премьер-министра Украины. Я, как председатель парламентского комитета по противодействию коррупции, абсолютно ответственно утверждаю", - сказал Соболев.

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Нардеп добавил, что государственные чиновники должны реагировать на скандалы, подобные тому, что возник с председателем Государственной фискальной службы, который не задекларировал квартиру в Лондоне.

"Если такие обвинения звучат, такую информацию обнародовали журналисты, то не может быть так, что правительство молчит и молчит президент", - пояснил Соболев. "Самое страшное, что молчит министр внутренних дел и молчит генпрокурор", - добавил он.

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Политик считает, что такая ситуация может привести к большим потрясениям в государстве.

"Коррупционеры, которые словами о защите Украины, о том, что есть очень-очень трудные задачи, до которых непросто подойти, что у нас плохие законы – вы первые приближаете взрыв. Вы не представляете, над какой пропастью вы ставите себя, а самое главное государство", - подытожил Соболев.

Как сообщал УНИАН, 33-летний Олег Паракуда, первый заместитель министра Кабинета министров, который координирует в правительстве осуществления антикоррупционной реформы, ездит на люксовом внедорожнике "Рейндж-Ровер" и живет в элитном доме на Печерске.