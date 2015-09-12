В УКРОПе требуют уволить чиновницу Минюста, которая дает политическое будущее партиям сепаратистов

Именно эта чиновница отвечает в Министерстве юстиции за надзор за законностью функционирования политических партий в Украине и именно она ничего не сделала для запрещения политической силы сепаратистов-террористов «Мы имеем цель» (МММ) Дениса Пушилина.

«Министерство юстиции допустило преступную халатность сначала разрешив деятельность политических партий Маркова, Аксенова и Пушилина, а потом палец о палец не ударило, чтобы эти партии были запрещены. Это преступная бездеятельность», – подчеркнул Андрей Денисенко.

Читайте такжеВ "Укропе" призывают освободить Гройсмана в связи с решением суда (документ)

«Обращаюсь к Генеральной прокуратуре и СБУ с просьбой проверить работу Министерства юстиции по регистрации и надзору за деятельностью политических партий и общественных организаций сепаратистского толка, – заявил он. – В частности, кроме партии МММ Пушилина, в Украине до сих пор не запрещено организацию «Украинский выбор» кума Путина Виктора Медведчука и антиукраинскую партию СДПУ(о)».

Напомним, партия МММ, согласно данным ЦИК, теоретически может принять участие в местных выборах. Вместе с тем, народный депутат Игорь Луценко сообщил, что, по его информации, партия «фейковая» – ее организации не зарегистрированы в большинстве областей Украины, как того требует закон.