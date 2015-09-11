Сытник: задержка назначения антикоррупционного прокурора - угроза срыва работы НАБУ

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Мне не принципиально, кто именно будет избран Антикоррупционным прокурором. Для меня принципиальным является то, что бюро имеет желание как можно быстрее начать свою работу", - сказал Сытник.

Он напомнил, что на расширенном заседании правительства было анонсировано, что парламент на следующей пленарной неделе будет решать вопрос о делегировании 7 членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать антикоррупционного прокурора. "Надеюсь, что на следующей пленарной неделе этот вопрос таки будет решен. В противном случае угроза срыва начала работы бюро растет", - считает директор НАБУ.

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По его словам, не понятно, почему, начиная с 15 июля, когда вступил в силу закон о прокуратуре, когда и парламент, и генеральный прокурор получили возможность начать формировать конкурсную комиссию, до сих пор нет комиссии и даже делегатов в ее состав.

"Я для себя объясняю это только тем, что у тех органов, которые должны делегировать этих кандидатов, видимо, нет желания, чтобы НАБУ эффективно заработало. Однако убежден, что то влияние, которое гражданское общество должно на эти органы, заставит их назначить кандидатов в комиссию и она заработает в ближайшее время", – отметил Сытник.

Он убежден, антикоррупционным прокурором будет избран достойного кандидата. "Провести конкурс формально не удастся. У Украины уже есть опыт проведения открытых конкурсов, которые положительно оценивались и гражданским обществом и европейскими партнерами. Поэтому провести какую-то заангажированную человека будет очень трудно", - подчеркнул директор бюро.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 сентября начато обучение первых 70 детективов. По словам Артема Сытника, обучение проводят специалисты из Канады, США, Грузии, а также украинские эксперты.