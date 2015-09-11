Глава Харьковской ОГА назвал психологическим давлением строительство военной базы России у границы

Как сообщил Райнин Радио Свобода, соответствующие специальные службы следят за информацией, поступающей из приграничной российской Белгородской области.

«Сообщение о возведении в России крупной военной базы за двадцать километров от границы, прежде всего, свидетельствуют о желании нашего соседа и в дальнейшем поддерживать напряжение в харьковском регионе, о чем мы предупреждали население в августе», – считает Райнин.

Он выразил уверенность, что с приближением местных выборов в Украине давление со стороны России будет только набирать обороты. Он призвал харьковчан не реагировать на провокации и сохранять спокойствие.

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В Харьковском пограничном отряде сообщили, что украинско-российскую границу и в дальнейшем охраняется в усиленном режиме, пограничники продолжают укреплять государственные рубежи.

Как сообщал УНИАН, Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы.

Отмечается, что военную базу построит компания, которая связана с любимым ресторатором президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным.