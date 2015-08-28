Яценюк заявил, что "Народный фронт" приветствует объединение "БПП" и "УДАРа"
Яценюк выразил надежду, что это только объединит страну и поможет достичь всего того, что обещали на Майдане и под чем подписались в коалиционном соглашении.
«Народный фронт» приветствует объединение партий «Солидарность – Блок Петра Порошенко» и «УДАРа».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня во время заявления для СМИ.
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«Приветствуем объединение «Блока Петра Порошенко «Солидарность» вместе с «УДАР». Мы приветствуем этот процесс», - заявил Яценюк и отметил, что объединение всех демократических сил в желании изменить страну и достичь всего того, что обещали на Майдане и под чем подписались в коалиционном соглашении, сейчас является важным моментом политической работы.
Как сообщалось, объединенную партию «Солидарность – БПП» и «УДАР» возглавил Виталий Кличко.