СМИ рассказали о новых подробностях задержания одиозного Маркова, который отказался от итальянского адвоката

Суд над экс-депутатом Игорем Марковым, задержанным в Италии, может произойти в пятницу.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на итальянскую газету "Il Secolo XIX".

"Слушания по экстрадиции состоятся в Апелляционном суде Генуи, вероятно завтра", - пишет издание

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По информации издания, Марков прибыл в Сан-Ремо во вторник утром "с тележкой и портфелем для документов" и остановился в четырехзвездочном отеле "Hotel de Paris Sanremo", который расположен неподалеку от казино.

Марков был с двумя российскими бизнесменами, чьи имена не раскрываются.

Издание подтверждает, что у Маркова был российский паспорт. Он предъявил его при регистрации в отеле.

А уже во время во время обыска в его комнате Марков дал полиции украинский дипломатический паспорт, надеясь на дипломатический иммунитет.

Как рассказала "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, дипломатический паспорт Маркова давно был аннулирован.

После регистрации Марков взял такси и отправился в Монте-Карло с двумя своими друзьями.

Издание предполагает, что Интерпол следил за движением Маркова через его мобильный телефон. И когда сигнал с телефона показал, что Марков вернулся, он был задержан.

Издание отмечает, что Марков был задержан вместе с двумя его друзьями - российскими бизнесменами, они не оказывали сопротивления. Россиян впоследствии отпустили.

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В кармане у Маркова был билет с открытой датой сообщением Милан - Москва.

Издание отмечает, что Маркову позволили сделать телефонный звонок в Россию.

В то же время издание "La Repubblica" сообщает, что он отказался от адвоката, предложенного Италией, и попросил о помощи российское посольство.