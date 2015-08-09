Яценюк в сентябре обещает предложить коалиции новый состав Кабмина

Об этом Яценюк заявил в "10 минутах с премьер-министром" вечером 9 августа.

"Чтобы все механизмы (дерегуляции) работали, на центральном уровне нужно провести серьезные изменения. Мной были заслушаны отчеты всех министерств и поставлены четкие задачи каждому министру в отраслях, за которые они отвечают. В сентябре будет понятно, что из этого выполнено", - отметил Яценюк, передает Украинская правда.

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Премьер добавил, что по результатам оценки деятельности каждого министра он предложит парламентской коалиции новый состав Кабмина и "новую, эффективную структуру украинского правительства".

"Это должно быть не количество, а качество", - добавил Яценюк.