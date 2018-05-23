Неделя в цифрах

1 начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и еще 10 российских военных объявлены в межгосударственный розыск, в связи с событиями в Иловайске в августе 2014 года, сообщают в Главном следственном управлении СБУ. Подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны против Украины) официально вручены военным РФ в период с 28 июля по 4 августа 2015 года.

3 межгосударственных заявления против России поданы в Европейский суд по правам человека Украиной. 4-й иск будет подан в ближайшее время, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

4 гражданина Украины, сотрудники миссии ООН, были захвачены террористами в Мали, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Один из украинских пленников погиб, одному удалось скрыться от нападавших. Двух других заложников позже освободили спецподразделения полиции Мали.

4 бронеавтомобиля миссии ОБСЕ были уничтожены с видимыми следами поджога в месте проживания представителей миссии в Донецке, сообщают в организации. В ОБСЕ предполагают, что поджог автомобилей является попыткой запугать наблюдателей миссии с целью прекращения предоставления докладов о происходящем в Донецке.

7 лечебных заведений Румынии приняли 48 украинцев, получивших травмы различной степени тяжести в результате ДТП на трассе Констанца-Бухарест, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Авария унесла жизни двоих граждан Украины. 5 человек находятся в тяжелом состоянии, травмы семерых – средней степени тяжести, остальные могут быть выписаны в ближайшее время.

11 политзаключенных-граждан Украины находятся в тюрьмах Российской Федерации, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

20% санкционных товаров могут быть задержаны Россельхознадзором на границах Российской Федерации, отмечают российские СМИ. Дело в том, что на административных границах с такими государствами нет таможенного контроля — проверки проводят только посты Россельхознадзора, которых не слишком много: 6 на границе с Беларусью, 35 — с Казахстаном. В этой связи, приостановить получается лишь небольшую долю контрабанды, ввозимой из стран Таможенного союза Евро-Азиатского экономического союза (ЕАЭС).

21 автомобиль с надписью «груз 200», пересекающий украинско-российскую границу, за год зафиксировали представители миссии ОБСЕ, сообщают в организации.

45 из 137 украинских банков по итогам первого полугодия 2015 года получили убыток на уровне 84675 000 000 гривен, сообщают в Национальном банке Украины.В то же время, 90 из 137 украинских банков получили прибыль на общую сумму 3151 000 000 гривен.

87% россиян не поддерживают решение президента РФ Владимира Путина об уничтожении санкционных продуктов питания, свидетельствует опрос социологического центра ЦИМЭС. Тем не менее, по данным Россельхознадзора, только за первые сутки действия соответствующего указа, было уничтожено 320 тонн продовольственных товаров.

140 участников АТО были назначены на руководящие должности в структурах Министерства обороны и Вооруженных сил Украины в рамках обновления руководящего состава в силовых ведомствах, сообщают в Минобороны.

165 нормативно-правовых актов для устранения коллизии, возникающей в связи со вступлением в силу Закона «О Национальной полиции», требуют изменений. МВД готовит соответствующий законопроект, сообщают в ведомстве.

926 жителей Донецкой области исчезли за период проведения АТО и разыскиваются милицией, сообщают в Главном управлении МВД в Донецкой области. В целом, с начала проведения АТО на территории Донецкой области объявлен в розыск 1381 пропавший без вести, местонахождение 455 из них установлено. В частности, 204 человека были похищены представителями незаконного бандформирования «ДНР».

1 044 военных прошли реабилитационное лечение в санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины с начала 2015 года, отмечают в Минобороны. На сегодняшний день реабилитацию проходят 138 военных. Кроме того, на лечении в медицинских учреждениях Минобороны находятся 179 военных военнослужащих ВСУ и 5 военнослужащих других формирований, а 25 военных лечатся за границей.

3 500 российских военных присутствовали под Иловайском в августе прошлого года. В СБУ отмечают, что это присутствие доказано документально и подкреплено вещественными доказательствами, фактическими данными и показаниями.

30 000 милиционеров планируется уволить до конца года в рамках реформирования правоохранительной системы, сообщают в Министерстве внутренних дел. Таким образом, личный состав милиции будет сокращен до 140 тысяч сотрудников.

67 697 бойцов АТО получили статус участника боевых действий, сообщают в Управлении коммуникации и прессы Министерства обороны Украины.

224 000 беженцев попали в Европу с начала 2015 года, пересекая Средиземное море, сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на данные ООН. Около 124 000 человек прибыли в Грецию, более 98 000 мигрантов высадились в Италии.

36 000 000 тонн зерновых может экспортировать Украина в 2015-2016 годах, увеличив объем экспорта по сравнению с прошлым маркетинговым годом на 1,4 млн тонн, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

1 700 000 000 долларов США – второй транш кредитных средств Международного валютного фонда – были получены Украиной и направлены на пополнение международных резервов.

19 000 000 000 кубометров газа необходимо Украине для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, сообщают в НАК «Нафтогаз Украины». Запасы газа в украинских подземных хранилищах на текущий момент составляют около 13 000 000 000 кубометров.

Маргарита Андреева