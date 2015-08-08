Более 140 участников АТО назначены на руководящие должности в Минобороны и ВСУ - Полторак

Об этом сегодня, 8 августа, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

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«Завершается выполнение мероприятий по реформированию Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил и других органов военного управления. Мы оптимизировали организационную структуру аппарата Министерства, избавились от структурных подразделений с дублирующими или второстепенными функциями. В рамках обновления руководящего состава в структуры Министерства обороны и Вооруженных сил из числа военнослужащих-участников АТО назначены на должности более 140 военнослужащих», - подчеркнул Полторак.

Он также сообщил, что в рамках процесса оптимизации численности аппарата Минобороны планируется сокращение 145 должностей.

«Впереди задача оптимизации численности аппарата Министерства обороны. Нам предстоит сократить 145 должностей», - сказал министр.

Он поставил задачу директору Департамента кадровой политики, руководителям структурных подразделений Минобороны очень внимательно подойти к выполнению этого задания.

«Мы не должны допустить пропорционального сокращения всех структурных подразделений. Во время сокращения мы должны использовать принципы функциональности, корпоративности, обеспечения преемственности», - отметил министр обороны.