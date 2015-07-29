В августе армия получит большую партию новой военной техники - Порошенко (видео)

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, находясь с официальным визитом во Львове, передает Еспресо.TV.

"В следующем году мы увеличиваем военные расходы, укрепляем армию, прискоряем ее вооружение и переоснащение новейшими образцами оружия и техники. Очередную крупную партию такой техники мы передадим в войска уже в августе", - отметил глава государства.

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Кроме того, Порошенко подчеркнул, что сегодня мы имеем новую, мощную, эффективную, профессиональную, обученную, одетую, обутую, сытую украинскую армию.