Турчинов назвал РФ "колоссом на глиняных ногах" и заявил, что у нее есть шансы рассыпаться по югославскому сценарию

Повторить югославский сценарий больше всего шансов именно у России.

Так прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что в случае не предоставления автономии Донбасса Украина рискует исчезнуть, как и Югославия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

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«В Библии есть такое выражение: «Кто сеет ветер - пожнет бурю». Именно этим занимаются российские руководители, предсказывая Украине югославский сценарий. Они из штанов выскакивают для того, чтобы его создать, не останавливаясь перед обстрелами мирных кварталов украинских городов и сбивая гражданские самолеты», - сказал Турчинов, подчеркнув, что Украина способна противостоять агрессии РФ, защитить себя и со временем вернуть временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.

По его словам, больше шансов рассыпаться по югославскому сценарию есть у самой России, «которая является колоссом на глиняных ногах».