Президент - за пересчет голосов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за пересчет голосов избирателей на тех участках, где есть доказательства несоответствия официальным результатам выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Анатолий МАТВИЕНКО.

«Если фигуранты – участники избирательной гонки имеют на руках документы, свидетельствующие о несоответствии официальных данных тому, что произошло по результатам подсчета голосов, бесспорно, по всем этим участкам должны быть пересчитаны голоса», - сказал А.МАТВИЕНКО.