Историк считает причиной "живучести" Украины теневую экономику

Такое мнение в колонке для журнала "Новое время" высказал украинский историк Ярослав Грицак.

"В плюс Украине можно записать тот факт, что в нынешней ситуации она выстояла перед агрессией Путина и русской весной. Мой тезис: и украинское везение, и крах русской весны является частью одной истории - Украина демонстрирует удивительную живучесть", - написал он.

По мнению Грицака, причин такой живучести две - теневая экономика и страх.

Теневая экономика, уровень которой достигает 60-70%, "является своеобразной подушкой, не позволяющей стране впасть в экономический коллапс".

Читайте такжеИсторик назвал "подводные камни" закона о статусе борцов за независимость"Коррупция - часть этой тени. Она стала корсетом, заменяющим здоровый хребет, и если его снять, страна упадет", - считает историк.

Также одним из гарантов целостности Украины является страх ее населения.

"Согласно исследованиям, одна из главных мотиваций украинцев, побуждающая их к действиям, - собственная безопасность. Люди готовы на все ради обеспечения безопасности для себя и близких, а потому избегают потенциально опасных сценариев. Например, как с русской весной: принять ее - означает пригласить войну к себе в дом", - пишет Грицак.

Читайте полностью колонку Ярослава Грицака "Период полураспада" в свежем номере журнала "Новое время" за 17 июля 2015 года