Мэр Кривого Рога получил четвертый срок
14:59, 31 марта 2006Политика
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Юрий Любоненко добился абсолютного преимущества над восемью соперниками
По предварительным данным обработки 100% бюллетеней, городским председателем Кривого Рога Днепропетровской области в четвертый раз избран Юрий ЛЮБОНЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя.
55-летний Ю.ЛЮБОНЕНКО, зарегистрированный горизбиркомом как самовыдвиженец, на выборах 26 марта получил абсолютное преимущество над восемью соперниками, набрав 68,9% голосов избирателей. На втором месте - представитель “Нашей Украины” Станислав СКИБА – около 9% голосов избирателей.
По информации пресс-службы, по предварительным данным, в Криворожский городской совет попали Партия регионов, БЮТ, КПУ, партия “Народный Союз Наша Украина”, Народный блок Литвина и Блок Лазаренко.
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