Мэр Кривого Рога получил четвертый срок

По предварительным данным обработки 100% бюллетеней, городским председателем Кривого Рога Днепропетровской области в четвертый раз избран Юрий ЛЮБОНЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя.

55-летний Ю.ЛЮБОНЕНКО, зарегистрированный горизбиркомом как самовыдвиженец, на выборах 26 марта получил абсолютное преимущество над восемью соперниками, набрав 68,9% голосов избирателей. На втором месте - представитель “Нашей Украины” Станислав СКИБА – около 9% голосов избирателей.

По информации пресс-службы, по предварительным данным, в Криворожский городской совет попали Партия регионов, БЮТ, КПУ, партия “Народный Союз Наша Украина”, Народный блок Литвина и Блок Лазаренко.