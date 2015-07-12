Сторонники "Правого сектора" и "Оппозиционный блок" требуют досрочных выборов

Об этом сообщила депутат Ольга Богомолец, пообщавшись с участниками акции.

По ее словам, также сторонники "Правого сектора" требуют распустить коалицию, снять депутатскую неприкосновенность и не принимать изменения Конституции.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в стрельбе и освободить АваковаРанее с заявлением о необходимости досрочных парламентских выборов выступили наследники Партии регионов, "Оппозиционный блок".

"Нынешняя коалиция и парламент показали свою несостоятельность. Коалиция войны должна быть распущена. Верховная Рада должна быть переизбрана", – говорится в заявлении партии по поводу мукачевских событий, которое цитирует Радио Свобода.