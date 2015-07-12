Сторонники "Правого сектора" и "Оппозиционный блок" требуют досрочных выборов
20:53, 12 июля 2015Политика
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Участники пикета под Администрацией Президента требуют среди прочего проведения досрочных выборов.
"Правый Сектор" требует досрочных выборов / Фото УНИАН
Об этом сообщила депутат Ольга Богомолец, пообщавшись с участниками акции.
По ее словам, также сторонники "Правого сектора" требуют распустить коалицию, снять депутатскую неприкосновенность и не принимать изменения Конституции.
Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в стрельбе и освободить АваковаРанее с заявлением о необходимости досрочных парламентских выборов выступили наследники Партии регионов, "Оппозиционный блок".
"Нынешняя коалиция и парламент показали свою несостоятельность. Коалиция войны должна быть распущена. Верховная Рада должна быть переизбрана", – говорится в заявлении партии по поводу мукачевских событий, которое цитирует Радио Свобода.
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