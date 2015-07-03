Порошенко представил в СБУ нового главу ведомства Грицака
18:45, 03 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко представил руководящему составу Службы безопасности Украины нового главу ведомства Василия Грицака.
Порошенко представил в СБУ нового главу ведомства Грицака / twitter.com/ServiceSsu
Об этом сообщает СБУ в Twitter.
«Президент Украины представил руководящему составу главу Службы Василия Грицака», - говорится в сообщении.
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.@poroshenko Президент Украины представил руководящему составу #СБУ председатель Службы Василия Грицака
— СБ (@ServiceSsu) 3 Июль 2015
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