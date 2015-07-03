Порошенко представил в СБУ нового главу ведомства Грицака

Президент Украины Петр Порошенко представил руководящему составу Службы безопасности Украины нового главу ведомства Василия Грицака.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter