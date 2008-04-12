Черновецкий и Блок Черновецкого лидируют в киевских выборах (опрос)

Социологическая служба «Юкрейниан социолоджи сервис» обнародовала результаты опроса киевлян, проведенного 2-10 апреля 2008 г. (1507 респондентов из 10 районов Киева, репрезентативная квотная выборка).

По данным исследования электоральных симпатий к политическим силам, участвующим в досрочных выборах в столице, лидерство закрепил за собой Блок Леонида Черновецкого. Это вполне закономерно, поскольку действующий мэр Леонид Черновецкий уже не первую неделю с большим отрывом опережает остальных претендентов. По данным «Юкрейниан социолоджи сервис» его рейтинг в течение первой недели апреля составил 36,6%. Рейтинг команды Блока достиг 25,6% и демонстрирует стабильную динамику роста. Противоположной тенденцией характеризуется рейтинг БЮТ, который снизился до 19,6% после обнародования персонального состава первой «пятерки» и фамилии официального кандидата в мэры.

Полученные результаты совпадают (в рамках статистической погрешности) с рейтингами, представленными Центром общественных исследований «Украинский меридиан». По данным исследований «Украинского меридиана» (опрошено 2000 чел., погрешность +- 2,2%), первое место принадлежит Блоку Леонида Черновецкого» с 25,1% на второе спустился БЮТ, ранее деливший лидерство с Блоком Леонида Черновецкого – 18,8%.