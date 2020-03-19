Путин объяснил, почему Беларусь не запускает поезда и самолеты в аннексированный Крым

Президент РФ попросил не ставить белорусского коллегу в неудобное положение.

Беларусь не запускает поезда в аннексированный Россией Крым из-за желания президента страны Александра Лукашенко "выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

Об этом в ходе поездки на полуостров заявил президент РФ Владимир Путин, пишет kp.ru.

Таким образом президент страны-агрессора прокомментировал обращение так называемой белорусской общины Крыма к Лукашенко относительно прямого транспортного сообщения с полуостровом. На него президент Беларуси ответил отказом.

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"Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в отсутствии экономической целесообразности для перевозчиков. Беларусь - независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя полезной", - заявил Путин 18 марта в Севастополе.

Он также выразил надежду на решение этих вопросов в будущем.

Как сообщал УНИАН, работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом приостановили до 3 апреля из-за карантина на материковой части Украины.