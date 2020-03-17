У украинского дипломата обнаружили коронавирус – Шмыгаль
09:13, 17 марта 2020Политика
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Новым типом коронавируса заболели уже семеро украинцев, зарегистрирован один летальный случай.
По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 случаев инфицирования вирусом / фото УНИАН
У украинского дипломата за рубежом обнаружили COVID-19.
Об этом во время заседания Рады сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТСН.
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По словам главы правительства, новым типом коронавируса заболели уже семеро украинцев, зарегистрирован один летальный случай.
«В целом семеро заболевших, один умер, есть случаи заражения за рубежом, в частности работник консульства», - сказал Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.
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