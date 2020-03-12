Обыски ФСБ у крымских татар: правозащитники призвали усилить санкции против России

11 марта в местах компактного проживания крымских татар в оккупированном Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски.

Правозащитники из девяти общественных организаций призвали международные организации и иностранные страны усилить санкционное давление против России из-за очередных обысков и арестов на оккупированном полуострове крымских татар 11 марта.

Об этом говорится в заявлении организаций.

Активисты подчеркнули, что действия российских спецслужб – очередная политически мотивированная кампания арестов против крымскотатарской общины и представителей «Крымской солидарности».

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«Традиционно как инструмент преследования применялось антитеррористическое законодательство Российской Федерации. Задержанных обвиняют в организации либо участии в деятельности религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”, объявленной в РФ террористической», – говорится в письме.

Учитывая это правозащитники требуют от правительства РФ и оккупационной власти Крыма освободить задержанных крымских татар, беспристрастное расследование задержаний и случаев физического насилия.

«Мы призываем международные организации и правительства иностранных государств: продолжать оказывать давление на российское правительство, чтобы остановить преследование представителей крымскотатарского народа...; усилить секторальные санкции против РФ за систематические грубые нарушения прав человека и военные преступления, совершенные в оккупированном Крыму», – обратились правозащитники.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 марта, в местах компактного проживания крымских татар в оккупированном Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски. В результате были задержаны пятеро крымских татар, одного из них после допроса отпустили.

По факту незаконных обысков прокуратура АРК возбудила уголовное производство.