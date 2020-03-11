Зеленский поручил разработать церемонию чествования памяти погибших на Донбассе украинских бойцов

Церемонию должны разработать в течение недели.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение недели разработать церемонию чествования памяти погибших на Донбассе украинских бойцов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана в Киеве.

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«Особое внимание я хочу обратить на увековечение памяти наших погибших бойцов. Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования памяти каждого героя, отдавшего свою жизнь за Родину. Мы действительно все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом», - заявил он.

Президент подчеркнул, что во время прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране «мы хотели показать всему миру, что мы помним о каждом украинце». Президент отметил, что тогда обратился в Министерство обороны разработать на таком же высоком уровне церемонию для каждого героя, погибшего на Донбассе

«Поэтому, когда я говорю сейчас, что у нас разрабатывается план, я хочу, чтобы мы прекратили говорить «разрабатывается», а в течение ближайшей недели сделали это, и я хочу обратиться как к новому министру обороны, так и к начальнику Генштаба и в Министерство ветеранов. Мы готовы на площадке Офиса президента помочь, и я сам тоже хочу заниматься этой разработкой, чтобы в каждом городе, куда возвращаются наши герои, чтобы мы не просто с уважением к ним относились, а чтобы это было на самом высоком уровне, который сегодня существует в мире», - добавил глава государства.