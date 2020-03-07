Коронавируса нет: нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о результатах теста на COVID-19

По словам политика, "хорошую новость" ему сообщил лично спикер Разумков.

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин заявляет, что получил отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebok в субботу вечером.

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«Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость мне сообщил лично Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повёл себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 марта член фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что Волошина изолировали, так как он встречался во Франции с инфицированным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Жан-Люком Рейтцером.

«После плевания и брызгания слюной с визгом о «соросятах-поросятах» депутата Волошина все же изолировали. Так бывает ... Проверят на предмет беспорядочных внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО», - написала Сюмар в Facebook и выразила надежду, что обсервация Волошина будет полной.

Позже в тот же день Волошин заявил в Facebook, что он здоров и имеет этому официальное подтверждение.