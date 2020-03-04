В Минздраве заверили, что вероятная отставка Скалецкой не повлияет на работу министерства

Ляшко «вообще не слышал, что министра здравоохранения отставляют».

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что вероятная замена главы Минздрава не повлияет на работу министерства, которое функционирует в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается правительства - есть четкие процедуры в законе об органах исполнительной власти, которые прописывают полностью всю динамику, как происходит политическая смена. В случае, если будет изменен министр, будут изменены и заместители. Не будет изменен министр - не будут изменены заместители. Мы работаем в обычном для себя режиме и распланировали достаточно большое количество мероприятий. И мы не обращаем внимание, что происходит. В случае, если скажут - перезагрузка, мы перезагружаемся», - заявил он.

По словам Ляшко, он «вообще не слышал, что министра здравоохранения отставляют».

«Мы работаем в команде, сегодня состоялось очередное скайп-совещание с нашим министром (Зоряной Скалецкой - УНИАН), мы постоянно на связи с ней», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Сегодня, 4 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять отставку премьера.

Отставка премьер-министра приводит к отставке всего нынешнего состава правительства.

СМИ называют потенциальным кандидатом на должность министра здравоохранения Илью Емца, который возглавляет Центр детской кардиохирургии.