ЕС продлит россиянам санкции за Крым, но отменит против Азарова – журналист

Также будет продлено замораживание активов Януковича и его сына.

Послы Европейского Союза приняли решение об отмене санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

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Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

В то же время, по его словам, послы ЕС решили продлить на год заморозку активов экс-президента Виктора Януковича и восьми других лиц, а также на полгода - активов его сына Александра Януковича.

Журналист также отметил, что послы ЕС продлили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов и 44 организаций на полгода из-за нарушения территориальной целостности Украины. Соответствующее решение, добавил Йозвяк, должно быть подтверждено министрами 12 марта.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia#Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года ЕС заморозил активы 18 украинских граждан, в том числе Николая Азарова, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

Впоследствии Суд Евросоюза принял решение отменить санкции, введенные в 2014 году против бывшего премьер-министра Николая Азарова.