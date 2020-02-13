ГБР открыло дело из-за "формулы Штайнмайера" – активист
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье о государственной измене из-за имплементации «формулы Штайнмайера» и разведения войск на трех участках Донбасса.
Об этом в Facebook сообщила одна из координаторов Движения сопротивления капитуляции.
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«23 января Территориальным управление ГБР в Николаеве начато досудебное расследование по материалам уголовного производства относительно возможного совершения должностными лицами государственной власти Украины действий, направленных на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, то есть государственной измены», – говорится в сообщении ГБР.
Как сообщал УНИАН, 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».
«Формула Штайнмайера» – документ, который предложил действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще тогда, когда был министром иностранных дел ФРГ и принимал участие на уровне министров во встречах в нормандском формате.
«Формула» очень короткая и предусматривает только то, что оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе.
О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.