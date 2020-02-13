В Кремле заявили об "огромном уважении" Путина к украинцам
Президент РФ Владимир Путин всегда с огромным уважением относился к украинскому народу.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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"Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу", - отметил Песков, подчеркнув, что российский лидер сам неоднократно об этом говорил.
"К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств в Украине мы не слышали", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее, как сообщал УНИАН, в Кремле заявляли, что курс по Украине неизменен, Москва продолжает выступать за «налаживание отношений».
«Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может… Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступает и выступала за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, неприемлема и вообще противоречит исторической логике», - заявил Песков.