В "Слуге народа" рассказали СМИ, как Богдан "не подбирая слов" ругал нардепов

Комментируя увольнение Богдана, нардепы от "Слуги народа" шутят, что "хуже не будет, лучше не станет".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан во время своего пребывания на посту курировал работу парламента. Во фракции “Слуга народа” отмечают, что при общении с депутатами Рады он часто “не подбирал слов”.

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Об этом говорится в материале издания “Буквы”. Богдана называют автором идеи о “турборежиме” работы Верховной Рады, в котором депутаты работали первые несколько месяцев.

“Надо признать, без этой идеи Богдана мы бы с себя и неприкосновенность не сняли бы. Но работать в таком темпе было невозможно. В результате появилось недовольство на Банковой, что мы не делаем это так быстро, как там того хотят. Богдан чаще других высказывал это недовольство в присущей ему грубоватой манере”, – рассказал журналистам на условиях анонимности один из депутатов от “Слуги народа”.

По его словам, из-за такой манеры общения у Богдана возникали разногласия со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

“Для него всегда важен результат, а не процесс. И он не подбирает слов — мат так мат — из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым, депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли”, – отметил депутат.

Еще один нардеп в комментарии журналистам заявил, что “пока Богдан работал, проводил совещания, кто-то просто сидел на ушах у президента и рассказывал, как тот плохо работает”, намекая тем самым на помощников главы государства.

Комментируя увольнение Богдана, нардепы от “Слуги народа” шутят, что “хуже не будет, лучше не станет”.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. Перед этим Зеленский освободил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.