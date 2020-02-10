Чего ждать от Кремля: СМИ рассказали, как в ОПУ обсуждают водоснабжение оккупированного Крыма

По словам собеседника журналистов, поставка воды в Крым может стать предметом торга с Москвой.

В Офисе президента Украины уже неоднократно обсуждалась тема поставок воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на информированный источник в ОПУ.

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"Возобновление поставок воды в Крым поднималось российской стороной неоднократно, в том числе, данное требование звучало, когда обсуждались условия продолжения Нормандского формата. Тогда под давлением наших европейских партнеров Путина удалось осадить. Сейчас о воде заговорили опять. И есть подозрение, что теперь Кремль будет педалировать эту тему гораздо более настойчиво", - говорит собеседник.

Утверждается, что одной из главных тем для торгов может стать следующая схема: вода в Крым в обмен на проведение местных выборов на оккупированном Донбассе в октябре.

Напомним, проблемы с водоснабжением оккупированного Россией Крыма приобретают критический характер. 5 февраля сообщалось, что оккупационные власти Симферополя готовит график почасовой подачи воды жителям города из-за нехватки воды в крымских водохранилищах.