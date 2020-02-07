Рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться 3-5 пленарных недель - Корниенко

Депутаты рассмотрели более 180 из более чем 4 тысяч поправок.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прогнозирует, что рассмотрение законопроекта о рынке земли будет продолжаться 3-5 пленарных недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос, сколько времени понадобится для рассмотрения этого законопроекта, Корниенко ответил: «Мы вчера считали так: примерно, от 3 до 5 пленарных недель может он растянуться».

При этом он считает неудовлетворительным такой темп рассмотрения законопроекта. «Надо искать в себе силы как-то снимать поправки», - подчеркнул первый заместитель председателя фракции.

По его мнению, на следующей пленарной неделе необходимо будет вести дискуссию о дальнейшей работе над законопроектом о рынке земли.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10). Депутаты успели рассмотреть более 180 из более чем 4 тысяч поправок.

Сегодня, 7 февраля, ВР планирует продолжить рассмотрение законопроекта во втором чтении.