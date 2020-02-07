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С Зеленским я работаю исключительно напрямую, он сам определяет мои задачи - Ермак

09:31, 07 февраля 2020
Политика
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Андрей Ермак рассказал о работе с Зеленским / фото УНИАН

Об этом в интервью НВ сообщил сам Ермак, подчеркнув, что говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".

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"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", — рассказал помощник Зеленского.

Напомним, что ранее в СМИ начала появляться информация о конфликте между главой Офиса президента Андреем Богданом и советником Зеленского Андреем Ермаком.

Сам Андрей Ермак ранее говорил, что в отношении своей должности он «полностью полагается» Зеленского.

«Где я буду или не буду, — для меня не является принципиальным. Это будет решать президент», — отмечал он.

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