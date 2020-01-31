Суд возобновил дело против Кернеса о пытках участников Евромайдана

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен на новое судебное рассмотрение.

Суд Полтавы возобновил дело против харьковского мэра Геннадия Кернеса по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Офиса генпрокурора и потерпевших.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен на новое судебное рассмотрение.

Напомним, районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения.

В ОГП отметили, что суд таким решением незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения.