Глава МИД Британии поблагодарил Украину за лидерство в установлении фактов авиакатастрофы в Иране

Доминик Рааб заверил в "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Доминик Рааб поблагодарил Украину за лидерство в установлении фактов сбития иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» возле Тегерана, на борту которого также были граждане Британии.

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Об этом говорится в микроблоге Рааб в Twitter.

«В ходе нашей первой встречи, я поблагодарил Вадима Пристайко за лидерство Украины в установлении фактов относительно рейса PS752. Соединенное Королевство сохраняет непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, продемонстрированную благодаря нашему стремлению обеспечивать профессиональную подготовку для тысяч украинских солдат в рамках операции Orbital», - написал Рааб.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.